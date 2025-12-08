Общество

Синоптики: В Пензенской области ожидается снег

Печать
Telegram

На текущей рабочей неделе погодные условия в Пензенской области резко изменяться, сообщили в Приволжском УГМС в понедельник, 8 декабря.

«Регион окажется во власти скандинавских циклонов. Повсеместно пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом усилится ветер южной четверти», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, обстановка на дорогах серьезно осложнится: вначале - из-за снега и ветра, потом - из-за гололедных явлений.

Температурный режим останется повышенным на 3-5 градусов.

Днем на улице будет от -4 до +2, ночью - до -6.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети