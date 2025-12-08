Синоптики: В Пензенской области ожидается снег

08.12.2025 | 10:58

На текущей рабочей неделе погодные условия в Пензенской области резко изменяться, сообщили в Приволжском УГМС в понедельник, 8 декабря.

«Регион окажется во власти скандинавских циклонов. Повсеместно пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом усилится ветер южной четверти», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, обстановка на дорогах серьезно осложнится: вначале - из-за снега и ветра, потом - из-за гололедных явлений.

Температурный режим останется повышенным на 3-5 градусов.

Днем на улице будет от -4 до +2, ночью - до -6.