19-летнему пензенцу грозит суд за оправдание терроризма

19-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела после высказывания в мессенджере Telegram.
Молодой человек публично оправдал деятельность украинской националистической организации, признанной в России террористической.
Установлено, что юноша является сторонником идеологии нацизма, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности пензенца.
Ранее 32-летнего жителя региона обвинили в пропаганде терроризма. Кроме того, мужчина разместил в Сети оскорбительный комментарий о российских военнослужащих. Его задержали сотрудники УФСБ РФ по области.
Новости по теме
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
- Пензенец оскорбил военных и стал фигурантом уголовного дела
- Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства
- Войти в мессенджер Telegram можно без кода в СМС
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
Последние новости
- Удар в сердце: вынесен приговор пензячке, убившей бывшего мужа
- Пензячка 2 года зарабатывала деньги на незаконной миграции
- В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн
- Молодой кузнечанин захотел убить за полученную пощечину
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!