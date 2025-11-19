19-летнему пензенцу грозит суд за оправдание терроризма

19.11.2025 | 10:55

19-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела после высказывания в мессенджере Telegram.

Молодой человек публично оправдал деятельность украинской националистической организации, признанной в России террористической.

Установлено, что юноша является сторонником идеологии нацизма, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности пензенца.

Ранее 32-летнего жителя региона обвинили в пропаганде терроризма. Кроме того, мужчина разместил в Сети оскорбительный комментарий о российских военнослужащих. Его задержали сотрудники УФСБ РФ по области.