Россиянку наказали за таро

Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Ленинский городской суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики, решение приводится на сайте суда.
Россиянка поделилась картинкой в соцсети «ВКонтакте». В суде объяснили, что там была представлена символика «Международного движения сатанистов» (признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Жительнице Краснодара за пост с картой назначили штраф в размере тысячи рублей.
До этого стало известно, что в Архангельской области родители обвинили школу в проведении сатанинского обряда.
На фотографии, которую обнаружили взрослые, около десяти детей сидели вокруг игрового поля в виде пентаграммы. Также в кадр попали несколько толстых свечей.
Источник фото - pxhere.com.
