06.12.2019 | 11:58

В пятницу, 6 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий Пензенской гордумы вновь подняли тему о средствах, выделяемых депутатам на исполнение наказов избирателей.

В ноябре народные избранники адресовали начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной просьбу увеличить сумму на эти цели с одного до трех миллионов рублей, мотивируя тем, что избирательные округа увеличились. А депутат Валерий Савельев предложил по одному из каждых трех миллионов направить на ремонт образовательных учреждений.

На этот раз при обсуждении бюджета на следующий год депутата Павла Куликова задело то, что на исполнение наказов избирателей депутатами, прошедшими по одномандатным округам, заложено 25 млн рублей, а для тех, кто прошел по партийным спискам (10 человек), денег не предусмотрено.

Депутат счел, что, поскольку бюджет дефицитный и на многое средств не хватает, в том числе на ремонт школ и детсадов, народным избранникам следует вообще не давать денег.

«Предлагаю заложить по ноль миллионов рублей для всех депутатов, потому что дооснастить школы важнее. В крайнем случае, можно на сессии совместно решить, куда направить эти 25 миллионов», - высказал свое мнение Павел Куликов.

Его инициативу поддержала коллега по думе. Она заявила: ею уже не раз обращалось внимание на то, что права всех депутатов должны быть равны, но ее просьбы не нашли отражения в проекте бюджета.

«Я поддерживаю Куликова. Мое предложение - направить 25 миллионов на создание контейнерных площадок с целью сдачи их в аренду управляющим организациям», - заключила она.

По ее словам, таким образом бюджет сэкономит 19 млн рублей, выделенных на эти цели, и заработает от сдачи в аренду. Сумму, которая получится, можно направить на другие сферы.

Оба депутата внесли соответствующие поправки, но они не прошли.

Еще один народный избранник продолжил тему и озвучил предложение, касающееся увеличения суммы на наказы до 3 млн рублей для всех думцев. На это из бюджета требуется не 25 млн рублей, а 105. 80 млн он предложил выделить за счет увеличения дефицита бюджета.

В итоге 22 депутата проголосовали против, так что и эту поправку не приняли.