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Криминал

Пензячка 20 дней переводила мошеннику деньги и потеряла 3 млн

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61-летняя жительница Пензы потеряла почти 3 000 000 рублей, поверив мошеннику, который общался с ней на протяжении 20 дней.

По словам пенсионерки, позвонивший ей незнакомец представился сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину, что кто-то пытается перечислить деньги с ее банковского счета в поддержку экстремистских организаций по доверенности от имени горожанки.

Аферист настоятельно порекомендовал пензячке направить сбережения на «безопасный счет».

«Действуя по инструкции, она в течение 20 дней перевела почти 3 000 000 рублей через банковское приложение на смартфоне. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», - рассказали в региональном УМВД России.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, преступника ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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