Мошенники заставили 80-летнюю пензячку привезти им деньги в Москву

16.06.2025 | 09:28

Телефонные мошенники заставили 80-летнюю жительницу Пензы приехать в Москву и передать им там свои сбережения.

Женщине позвонил незнакомец, представился работником банка и сообщил, что злоумышленники пытались перечислить с ее карты деньги на счета иностранного государства. Он заявил, что необходимо срочно снять все накопления и привезти в Москву, где купюры «проверят на подлинность».

Престарелая пензячка поверила. Она сняла в банке 470 000 рублей якобы для ремонта квартиры, купила билет на поезд и прибыла в столицу. Там она передала деньги неизвестной.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - уточнили в областном УМВД России. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.