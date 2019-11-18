18.11.2019 | 17:01

Депутаты Пензенской городской думы попросили увеличить сумму, выделяемую на исполнение наказов избирателей. Такое предложение они высказали начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной на заседании комиссии, состоявшемся в понедельник, 18 ноября.

«Для нас непозволительная роскошь уменьшать до 1 миллиона наши депутатские программы. Наши округа выросли, у меня например на 30%. Соответственно, у меня сейчас четыре школы, шесть детсадов - и 1 миллион вообще ничего не решает», - пожаловался один из народных избранников.

Многие другие депутаты поддержали его инициативу.

«Конечно, округа увеличились. Логично было бы увеличить и депутатскую программу до трех миллионов рублей. Было два, хватало не на все. Из трех миллионов треть предлагаю направить на школы, это решит как-то проблему с их ремонтом», - высказал свое мнение депутат Валерий Савельев, обративший внимание на то, что в бюджет на 2020 год на ремонт образовательных учреждений заложено всего 48 млн рублей при потребности в размере более 600 млн.

Однако нашлись и те, кто предложил повременить с увеличением суммы.

«Естественно, надо вкладывать средства в школы. Мы видим, что асфальтовое покрытие там еще с советских времен. Ходить на каблуках там сейчас невозможно, благо мода другая, на каблуках не ходят, но тем не менее. А по поводу трех миллионов я думаю, что, может быть, нам пока ограничиться миллионом? Мы ежемесячно рассматриваем бюджет, никто нам не мешает, в случае если реально будут деньги, изыскать возможность и добавить еще 1-2 миллиона. Просто давайте как хозяева вникнем, разберемся и будем все же принимать тот бюджет, который даст нормально прожить городу. Мы же с вами понимаем, что больше должны, чем зарабатываем», - озвучил свою точку зрения Жиганша Туктаров.

Его поддержал глава города Владимир Мутовкин.

«Мы все высказываем пожелания по увеличению финансирования тех или иных программ, но по наполнению бюджета прозвучало очень мало предложений, которые еще должны прорабатываться, и дадут они какой-то экономический эффект или нет - большой вопрос. Конечно, бюджет мы будем корректировать по мере поступления наших доходов, но сейчас, для того чтобы начать год, нам надо бюджет сбалансировать. Как только будет понятно, что доходы позволяют нам увеличить ту или иную статью наших расходов, конечно, мы будем такие решения принимать», - резюмировал он.

В 2018 году на выполнение наказов избирателей народным избранникам выделялось из городского бюджета по 2 млн рублей. В 2017 году эта сумма составляла 1,5 млн.