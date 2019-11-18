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Общество | В Пензе депутаты попросили увеличить выделяемые им суммы в 3 раза

18.11.2019|17:01
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Депутаты Пензенской городской думы попросили увеличить сумму, выделяемую на исполнение наказов избирателей. Такое предложение они высказали начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной на заседании комиссии, состоявшемся в понедельник, 18 ноября.

«Для нас непозволительная роскошь уменьшать до 1 миллиона наши депутатские программы. Наши округа выросли, у меня например на 30%. Соответственно, у меня сейчас четыре школы, шесть детсадов - и 1 миллион вообще ничего не решает», - пожаловался один из народных избранников.

Многие другие депутаты поддержали его инициативу.

«Конечно, округа увеличились. Логично было бы увеличить и депутатскую программу до трех миллионов рублей. Было два, хватало не на все. Из трех миллионов треть предлагаю направить на школы, это решит как-то проблему с их ремонтом», - высказал свое мнение депутат Валерий Савельев, обративший внимание на то, что в бюджет на 2020 год на ремонт образовательных учреждений заложено всего 48 млн рублей при потребности в размере более 600 млн.

Однако нашлись и те, кто предложил повременить с увеличением суммы.

«Естественно, надо вкладывать средства в школы. Мы видим, что асфальтовое покрытие там еще с советских времен. Ходить на каблуках там сейчас невозможно, благо мода другая, на каблуках не ходят, но тем не менее. А по поводу трех миллионов я думаю, что, может быть, нам пока ограничиться миллионом? Мы ежемесячно рассматриваем бюджет, никто нам не мешает, в случае если реально будут деньги, изыскать возможность и добавить еще 1-2 миллиона. Просто давайте как хозяева вникнем, разберемся и будем все же принимать тот бюджет, который даст нормально прожить городу. Мы же с вами понимаем, что больше должны, чем зарабатываем», - озвучил свою точку зрения Жиганша Туктаров.

Его поддержал глава города Владимир Мутовкин.

«Мы все высказываем пожелания по увеличению финансирования тех или иных программ, но по наполнению бюджета прозвучало очень мало предложений, которые еще должны прорабатываться, и дадут они какой-то экономический эффект или нет - большой вопрос. Конечно, бюджет мы будем корректировать по мере поступления наших доходов, но сейчас, для того чтобы начать год, нам надо бюджет сбалансировать. Как только будет понятно, что доходы позволяют нам увеличить ту или иную статью наших расходов, конечно, мы будем такие решения принимать», - резюмировал он.

В 2018 году на выполнение наказов избирателей народным избранникам выделялось из городского бюджета по 2 млн рублей. В 2017 году эта сумма составляла 1,5 млн.

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Гость|18.11.2019 17:45|

А зачем выделять депутатам деньги? Для школ и их ремонта есть профильное министерство, впрочем как и для всего остального.

Гость|18.11.2019 17:51|

Как зачем, создавать вид бурной деятельности, во, мы какие..всем помогли, за гос.счёт разумеется, они бы за свои помогали.

Гость|18.11.2019 17:54|

а хари у них не треснут? пусть за СВОЙ счет свои похоти удовлетворяют!

Гость|18.11.2019 18:02|

18.11.2019 17:45|

А зачем выделять депутатам деньги? Для школ и их ремонта есть профильное министерство, впрочем как и для всего остального.

Школа это агит пункт! Там голосуют за них. Именно поэтому весь упор на школы не как образовательновоспитательное учреждение, а как пункт для голосования и агитации.

Гость|18.11.2019 18:05|

Свои пусть тратят (на должности больше отобьют). У них небось в кармане все время по стольку (на мелкие расходы). Совести нет.

Гость|18.11.2019 18:15|

Гость писал(a):

Свои пусть тратят (на должности больше отобьют). У них небось в кармане все время по стольку (на мелкие расходы). Совести нет.
Жиганша на борделях миллионы наваривает - ему 3 миллиона как 3 рубля.

Гость|18.11.2019 18:18|

Раздача депутатам денежных средств это их разбазаривание.

Имя: Гость
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