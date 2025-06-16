Сетевое издание|18+|Понедельник|16 июн 2025|11:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Жительница области потеряла деньги из-за демонстрации экрана

Печать
Telegram

59-летняя жительница Бессоновского района потеряла деньги, пытаясь продать через интернет хлебопечь. Мошенник убедил ее включить демонстрацию экрана.

Женщина выложила объявление в Сети, и ей позвонил мужчина. Он представился работником магазина по скупке использованных бытовых товаров и спросил номер карты, на которую нужно отправить деньги.

Затем собеседник под предлогом просмотра хлебопечи убедил сельчанку включить в мессенджере демонстрацию экрана смартфона.

«Она выполнила просьбу, а в это время мужчина ввел данные ее карты для входа в личный кабинет банка и, увидев на экране СМС-сообщение с одноразовым паролем, получил доступ к ее банковскому счету», - рассказали в областном УМВД РФ.

Мошенник перевел 6 600 рублей из ее сбережений себе, а еще попробовал вывести 150 000 рублей, взятые в кредит, но не успел - сельчанка быстро поняла, в чем дело, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Жительница области потеряла деньги из-за демонстрации экрана

Афериста нашли и задержали - им оказался житель Калужской области. Он признался в содеянном и объяснил, что узнал о способе обмана в интернете. Для конспирации он купил сим-карту, а после преступления попросил незнакомца за вознаграждение снять деньги в банкомате вместо него.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Он возместил женщине ущерб.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте