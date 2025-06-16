Жительница области потеряла деньги из-за демонстрации экрана

16.06.2025 | 09:32

59-летняя жительница Бессоновского района потеряла деньги, пытаясь продать через интернет хлебопечь. Мошенник убедил ее включить демонстрацию экрана.

Женщина выложила объявление в Сети, и ей позвонил мужчина. Он представился работником магазина по скупке использованных бытовых товаров и спросил номер карты, на которую нужно отправить деньги.

Затем собеседник под предлогом просмотра хлебопечи убедил сельчанку включить в мессенджере демонстрацию экрана смартфона.

«Она выполнила просьбу, а в это время мужчина ввел данные ее карты для входа в личный кабинет банка и, увидев на экране СМС-сообщение с одноразовым паролем, получил доступ к ее банковскому счету», - рассказали в областном УМВД РФ.

Мошенник перевел 6 600 рублей из ее сбережений себе, а еще попробовал вывести 150 000 рублей, взятые в кредит, но не успел - сельчанка быстро поняла, в чем дело, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Афериста нашли и задержали - им оказался житель Калужской области. Он признался в содеянном и объяснил, что узнал о способе обмана в интернете. Для конспирации он купил сим-карту, а после преступления попросил незнакомца за вознаграждение снять деньги в банкомате вместо него.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Он возместил женщине ущерб.