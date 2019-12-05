05.12.2019 | 09:57

Администрация Пензы обратилась к горожанам с просьбой убрать машины, мешающие уборке снега с улиц.

Сложности с их очисткой возникают из-за легковых и грузовых автомобилей, которые водители паркуют вдоль дороги, оставляя не на несколько минут или часов, а на длительный период.

Места подобных стихийных стоянок постоянны: на проспекте Строителей в районе торговых центров «Берлин» и «Кагау», на проспекте Победы у «Буратино», а также на улицах Клары Цеткин, Терновского и рядом с парком 40-летия Победы.

Прошедшие в областном центре снегопады значительно ухудшили дорожную ситуацию. В ночь с 3 на 4 декабря 76 спецавтомобилей очищали улицы, и такое же количество техники работало днем.