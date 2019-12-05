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Общество | В Пензе стихийные стоянки мешают уборке снега с улиц

05.12.2019|09:57
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Администрация Пензы обратилась к горожанам с просьбой убрать машины, мешающие уборке снега с улиц.

Сложности с их очисткой возникают из-за легковых и грузовых автомобилей, которые водители паркуют вдоль дороги, оставляя не на несколько минут или часов, а на длительный период.

Места подобных стихийных стоянок постоянны: на проспекте Строителей в районе торговых центров «Берлин» и «Кагау», на проспекте Победы у «Буратино», а также на улицах Клары Цеткин, Терновского и рядом с парком 40-летия Победы.

Прошедшие в областном центре снегопады значительно ухудшили дорожную ситуацию. В ночь с 3 на 4 декабря 76 спецавтомобилей очищали улицы, и такое же количество техники работало днем.

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Гость|05.12.2019 10:25|

Ставьте запрещающие знаки,с последующей эвакуацией.

КАКИЕ ПРБЛЕМЫ?

Гость|05.12.2019 10:25|

Эвакуируйте! Что с ними разговаривать, просить это вообще унижение, жоповоз он жопой думает, он эгоист. А эгоистов только кнутом!

Имя: Гость
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