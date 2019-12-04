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Происшествия | Снегопад ухудшил дорожную обстановку в Пензе

04.12.2019|08:21
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Утром в среду, 4 декабря, жители Пензы столкнулись с последствиями начавшегося накануне снегопада. Погодные условия неблагоприятно сказались на дорожной обстановке.

«Гагаринский путепровод, пробка в три полосы от самого «Вектора». Время 7:30», - сообщил один из жителей города в местной группе в соцсети «Вконтакте».

Другой пензенец сообщил, что участок трассы М5 от Арбековского поста ГАИ до пересечения с улице Аустрина не расчищен от снега.

«Будьте аккуратны», - посоветовал он автомобилистам.

Ближе к 8:00 в районе ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы произошла авария.

«Первая за утро», - выразил уверенность один из интернет-пользователей.

Стоит отметить, что вечером 3 декабря в Пензе было зарегистрировано несколько ДТП. Случились они после начала снегопада.

Так, около 20:00 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на кольцо в районе ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей.

А ближе к 21:00 серьезное столкновение произошло на Арбековском путепроводе.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается.

В ближайшие дни в Пензе ожидается гололед. Метеорологи посоветовали жителям города следить за погодой.

Источник — фото № 2, 3, 4 и 5 - vk.com/sova_penza
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Гость|04.12.2019 08:29|

А всё потому что нихрена ни вечером,ни ночью не дорогу не сыпали и не чистили.

Оптимизация по-пензенски:старые пескотрясы и поливалки сдать в утиль, а новых не закупить. Всё отлично ведь!

Гость|04.12.2019 08:32|

penzainform.ru писал(a):

Метеорологи посоветовали жителям города следить за погодой
они бы лучше посоветовали дорожным службам работать-а не рапортовать что все работают в поте лица

Гость|04.12.2019 08:36|

Если бы это было лето тогда да снегопад мог бы ухудшить дорож.обстановку. А так даже рассмешили.

Гость|04.12.2019 08:36|

А Иван от этих действий не вздрогнул?

Гость|04.12.2019 08:37|

Гость писал(a):

А всё потому что нихрена ни вечером,ни ночью не дорогу не сыпали и не чистили.
Плохо быть школьником и без машины. Тротуары может и не чистили, а всё остальное и посыпано и почищено. Только местным водителям это нихрена не помогает. Они при виде любых осадков впадают в истерику и паникуют. Ехать можно спокойно около 80, но нет СНЕГ ЖЕ ... надо ехать 40, заняв обе полосы, создавая этим повышенный риск ДТП, ибо хер объедешь. Автобусом быстрее, но нет МАШИНА ЖЕ ЕСТЬ!

Имя: Гость
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