Утром в среду, 4 декабря, жители Пензы столкнулись с последствиями начавшегося накануне снегопада. Погодные условия неблагоприятно сказались на дорожной обстановке.
«Гагаринский путепровод, пробка в три полосы от самого «Вектора». Время 7:30», - сообщил один из жителей города в местной группе в соцсети «Вконтакте».
Другой пензенец сообщил, что участок трассы М5 от Арбековского поста ГАИ до пересечения с улице Аустрина не расчищен от снега.
«Будьте аккуратны», - посоветовал он автомобилистам.
Ближе к 8:00 в районе ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы произошла авария.
«Первая за утро», - выразил уверенность один из интернет-пользователей.
Стоит отметить, что вечером 3 декабря в Пензе было зарегистрировано несколько ДТП. Случились они после начала снегопада.
Так, около 20:00 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на кольцо в районе ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей.
А ближе к 21:00 серьезное столкновение произошло на Арбековском путепроводе.
Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается.
В ближайшие дни в Пензе ожидается гололед. Метеорологи посоветовали жителям города следить за погодой.
А всё потому что нихрена ни вечером,ни ночью не дорогу не сыпали и не чистили.
Оптимизация по-пензенски:старые пескотрясы и поливалки сдать в утиль, а новых не закупить. Всё отлично ведь!