04.12.2019 | 08:21

Утром в среду, 4 декабря, жители Пензы столкнулись с последствиями начавшегося накануне снегопада. Погодные условия неблагоприятно сказались на дорожной обстановке.

«Гагаринский путепровод, пробка в три полосы от самого «Вектора». Время 7:30», - сообщил один из жителей города в местной группе в соцсети «Вконтакте».

Другой пензенец сообщил, что участок трассы М5 от Арбековского поста ГАИ до пересечения с улице Аустрина не расчищен от снега.

«Будьте аккуратны», - посоветовал он автомобилистам.

Ближе к 8:00 в районе ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы произошла авария.

«Первая за утро», - выразил уверенность один из интернет-пользователей.

Стоит отметить, что вечером 3 декабря в Пензе было зарегистрировано несколько ДТП. Случились они после начала снегопада.

Так, около 20:00 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на кольцо в районе ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей.

А ближе к 21:00 серьезное столкновение произошло на Арбековском путепроводе.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается.

В ближайшие дни в Пензе ожидается гололед. Метеорологи посоветовали жителям города следить за погодой.