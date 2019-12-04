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Общество | Ехавший по встречке водитель Hummer совершил еще массу нарушений

04.12.2019|15:33
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Правоохранительные органы оперативно отреагировали на нарушения, допущенные водителем автомобиля Hummer, о которых сообщал портал «ПензаИнформ». Речь шла о том, что водитель пытался проехать навстречу потоку автомобилей по части улицы с односторонним движением.

Как писали в соцсетях очевидцы, иномарка зарегистрирована в 95-м регионе, в городе Грозном Чеченской Республики. Позже появилась информация о том, что нарушителя остановили сотрудники ДПС.

О дальнейшем развитии событии рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

«2 декабря в 20:50 в дежурную часть Госавтоинспекции для принятия мер к задержанию была передана информация, что на ул. Кулакова, 1, произошло столкновение автомобилей Hummer H3 и SsangYong Actyon, после чего водитель Hummer H3 скрылся с места происшествия», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

В 20:58 на улице Пушкина экипаж дорожно-патрульной службы остановил Hummer H3, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Алкотестер показал, что он пьян -наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,27 мг/л.

На водителя составили административные протоколы. Ему инкриминируются пьяная езда, отсутствие прав на управление транспортом, оставление места ДТП, движение по встречке на дороге с односторонним направлением. Кроме того, на автомобиле не было государственных номеров, а у водителя - документов на транспортное средство.

Также мужчина нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Проблемы обнаружились и со страховым полисом на Hummer.

«Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Госавтоинспекции.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|04.12.2019 16:06|

Аслан нэуиновуат

Гость|04.12.2019 16:06|

Бойтесь Хаммеров с 95 регионом.

Гость|04.12.2019 16:09|

Гость писал(a):

Аслан нэуиновуат
А за рулем ведь был твой брат, русской нации.

Гость|04.12.2019 16:09|

Сначала 95 регион, а потом уже раз - и не было номеров

Гость|04.12.2019 16:12|

Гость писал(a):

А за рулем ведь был твой брат, русской нации
Он тож не виноват

Гость|04.12.2019 16:12|

Гость писал(a):

Сначала 95 регион, а потом уже раз - и не было номеров
Снял, наверно, после ДТП.

Гость|04.12.2019 16:13|

penzainform.ru писал(a):

Ему инкриминируются пьяная езда, отсутствие прав на управление транспортом, оставление места ДТП, движение по встречке на дороге с односторонним направлением. Кроме того, на автомобиле не было государственных номеров, а у водителя - документов на транспортное средство.
penzainform.ru писал(a):
Ему инкриминируются пьяная езда, отсутствие прав на управление транспортом, оставление места ДТП, движение по встречке на дороге с односторонним направлением. Кроме того, на автомобиле не было государственных номеров, а у водителя - документов на транспортное средство.
Ну это по совокупности нарушений тысяч в 5 штрафа ему выльется.

Гость|04.12.2019 16:17|

Понаехало к нам .овна всякого,им бы только ишаками управлять,а они за руль садятся!!!

Имя: Гость
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