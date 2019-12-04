04.12.2019 | 15:33

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на нарушения, допущенные водителем автомобиля Hummer, о которых сообщал портал «ПензаИнформ». Речь шла о том, что водитель пытался проехать навстречу потоку автомобилей по части улицы с односторонним движением.

Как писали в соцсетях очевидцы, иномарка зарегистрирована в 95-м регионе, в городе Грозном Чеченской Республики. Позже появилась информация о том, что нарушителя остановили сотрудники ДПС.

О дальнейшем развитии событии рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

«2 декабря в 20:50 в дежурную часть Госавтоинспекции для принятия мер к задержанию была передана информация, что на ул. Кулакова, 1, произошло столкновение автомобилей Hummer H3 и SsangYong Actyon, после чего водитель Hummer H3 скрылся с места происшествия», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

В 20:58 на улице Пушкина экипаж дорожно-патрульной службы остановил Hummer H3, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Алкотестер показал, что он пьян -наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,27 мг/л.

На водителя составили административные протоколы. Ему инкриминируются пьяная езда, отсутствие прав на управление транспортом, оставление места ДТП, движение по встречке на дороге с односторонним направлением. Кроме того, на автомобиле не было государственных номеров, а у водителя - документов на транспортное средство.

Также мужчина нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Проблемы обнаружились и со страховым полисом на Hummer.

«Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Госавтоинспекции.