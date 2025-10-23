Общество

Жители улицы Московской стали злоупотреблять общественным Wi-Fi

Печать
Telegram

В Пензе жители улицы Московской из-за постоянного отсутствия мобильного интернета стали пользоваться общественным Wi-Fi и сидеть в Сети весь день.

Из-за этого время сессий в районе пришлось ограничить, рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 октября, министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов.

«Через час сессия разрывается, и потом нужно будет переподключиться», - пояснил он.

По словам Изосимова, некоторые кафе тоже ограничивают время нахождения посетителей в интернете - к примеру, на сессию отводится 15 минут.

Чиновник рассказал, что на качество соединения могут влиять радиофон и погодные условия.

«Ветер качает деревья, растительность точку перекрывает, может немного фонить», - объяснил Изосимов.

В минцифры подсчитали, что с 18 августа зафиксировано более 300 000 подключений к общественным точкам Wi-Fi.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети