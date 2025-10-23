Жители улицы Московской стали злоупотреблять общественным Wi-Fi

23.10.2025 | 15:01

В Пензе жители улицы Московской из-за постоянного отсутствия мобильного интернета стали пользоваться общественным Wi-Fi и сидеть в Сети весь день.

Из-за этого время сессий в районе пришлось ограничить, рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 октября, министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов.

«Через час сессия разрывается, и потом нужно будет переподключиться», - пояснил он.

По словам Изосимова, некоторые кафе тоже ограничивают время нахождения посетителей в интернете - к примеру, на сессию отводится 15 минут.

Чиновник рассказал, что на качество соединения могут влиять радиофон и погодные условия.

«Ветер качает деревья, растительность точку перекрывает, может немного фонить», - объяснил Изосимов.

В минцифры подсчитали, что с 18 августа зафиксировано более 300 000 подключений к общественным точкам Wi-Fi.