В Пензе перевозчика оштрафовали за грязь в салонах автобусов

23.10.2025 | 13:14

В четверг, 23 октября, в Пензе специалисты проверили санитарное состояние троллейбусов № 7 и автобусов № 54, 66, 70 и 130, вышедших на линию.

Грязные салоны обнаружили в машинах на маршрутах № 66, 70, 130.

«За ненадлежащее исполнение условий государственных контрактов перевозчик ООО «Транспорт Пензы» оштрафован», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области.

Жители Пензы часто жалуются в соцсетях на пыль и грязь в общественном транспорте, на сиденья, которыми многие не пользуются из-за опасений за чистоту собственной одежды.

Сотрудники ГКУ регулярно проверяют санитарное состояние общественного транспорта. Так, 20 августа нарушения выявили в салоне подвозящей маршрутки № 26.