Заречный получил еще четыре автобуса КамАЗ

23.10.2025 | 13:35

В четверг, 23 октября, в Заречном работникам АО «Автотранс» выдали ключи от 4 новых автобусов КамАЗ.

Это большие машины, которые могут перевозить до 111 человек, в них по 29 посадочных мест, уточнил в своем телеграм-канале глава закрытого города Алексей Костин.

Автобусы оснащены всем необходимым для людей с ограниченной мобильностью. В каждом установлено 8 камер, которые позволяют водителю видеть, что происходит в салоне и вокруг машины. Имеются и системы кондиционирования.

Первый новый автобус КамАЗ поступил в Заречный в июне этого года. Костин тогда сообщил, что его будут тестировать в течение месяца.

Чтобы оценка работы была полной, новинку собрались пустить по всем зареченским маршрутам. В случае успешного исхода испытаний автопарк города пообещали расширить другими КамАЗами.