Доступ к Wi-Fi может появиться у памятника Первопоселенцу

23.10.2025 | 15:27

В Пензе прорабатывается вопрос увеличения количества точек Wi-Fi. Так, планируется, что уже в следующем месяце уплотнят Сеть на улице Московской, сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 октября, министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов.

«Попробуем перейти на Оборонительный вал, смотровую площадку, где Музей одной картины», - перечислил чиновник.

Специалисты оценят, каков будет трафик в этих местах и будет ли оправданным размещение точки доступа.

«С одной стороны, жители обращаются, а мы смотрим статистику: какая-то локация более загружена, а какая-то локация практически не загружена. И смысл держать те же роутеры? Наверное, нет», - пояснил Изосимов.

Мобильный интернет стабильно отсутствует в центре Пензы (на улицах Суворова, Бакунина, Московской, Кирова, Плеханова, Лермонтова) и частично в разных микрорайонах города. Максим Изосимов объяснил это мерами безопасности.