Без интернета: в Пензе ищут решение проблемы жителей частного сектора

Во многих микрорайонах Пензы мобильный интернет отсутствует постоянно, а не только при введении режима «Беспилотная опасность». Жители частного сектора в этих локациях потеряли возможность выходить в сеть, поскольку проводного интернета там нет.

Пензенцы жалуются, что провайдеры отказывают им, ссылаясь на отсутствие технической возможности, или цена услуг заявлена слишком высокая.

«Да, проблема такая есть. Но мы должны понимать: провайдеры - это коммерческие организации, указ сверху нельзя дать, проводить интернет здесь или здесь. Они всегда просчитывают свои затраты и, грубо говоря, сколько они смогут привлечь абонентов, какую абонентскую плату им выставить. Понятно, что проще подключить большой многоквартирный дом, чем заходить в частный сектор», - прокомментировал ситуацию министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 октября.

По его словам, поиск решения проблемы идет. Министр встречается с провайдерами, жителями частного сектора.

«Не хотелось бы пока раскрывать схему, но в ближайшее время мы предложим вариант, как постепенно заходить в частный сектор. Заходить туда нужно, но здесь надо понимать: чисто технически - в частом секторе много домовладений, нужно идти верхом, по столбам, слишком много участников задействовано...» - добавил Максим Изосимов.

