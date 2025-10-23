Общество

В районе ул. Ново-Казанской началось строительство водопровода

Печать
Telegram

В районе улицы Ново-Казанской в Пензе началось строительство магистрального водопровода протяженностью 653 метра и внутренним диаметром до 500 мм. О старте работ в четверг, 23 октября, рассказал глава города Олег Денисов.

«Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Линию будем прокладывать как открытым способом, так и методом горизонтального направленного бурения», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

В районе ул. Ново-Казанской началось строительство водопровода

Он уточнил, что водопровод необходим для стабильного обеспечения ресурсом активно развивающегося микрорайона ГПЗ-24.

В районе ул. Ново-Казанской началось строительство водопровода

Место работ уже подготовлено, подрядчик сейчас завозит материалы и обустраивает объездную дорогу. Строительство должно завершиться до конца года. После этого участок подключат к городской системе водоснабжения.

Цена контракта составила 90 млн 289 тыс. 940 рублей. Ранее сообщалось, что на проектирование предусмотрено 3 млн 865 тыс. 160, на строительство - 86 млн 424 тыс. 780.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети