В районе ул. Ново-Казанской началось строительство водопровода

23.10.2025 | 13:54

В районе улицы Ново-Казанской в Пензе началось строительство магистрального водопровода протяженностью 653 метра и внутренним диаметром до 500 мм. О старте работ в четверг, 23 октября, рассказал глава города Олег Денисов.

«Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Линию будем прокладывать как открытым способом, так и методом горизонтального направленного бурения», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что водопровод необходим для стабильного обеспечения ресурсом активно развивающегося микрорайона ГПЗ-24.

Место работ уже подготовлено, подрядчик сейчас завозит материалы и обустраивает объездную дорогу. Строительство должно завершиться до конца года. После этого участок подключат к городской системе водоснабжения.

Цена контракта составила 90 млн 289 тыс. 940 рублей. Ранее сообщалось, что на проектирование предусмотрено 3 млн 865 тыс. 160, на строительство - 86 млн 424 тыс. 780.