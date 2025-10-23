В минцифры объяснили стабильное отсутствие мобильного интернета

23.10.2025 | 14:19

Министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов ответил на самый популярный вопрос жителей региона: «Почему интернет не работает круглые сутки во многих районах города? В соседних регионах такой проблемы нет, выключают, только когда объявлена беспилотная опасность».

Чиновник заявил, что есть определенные локации, которые заблокированы.

«Действительно, в некоторых районах области и города Пензы после снятия режима «Беспилотная опасность» мобильный интернет не включается. Дело в том, что [было] отключено и до того, как объявили беспилотную опасность. Это сделано в целях безопасности», - подчеркнул Максим Изосимов в прямом эфире, организованном ЦУРом в четверг, 23 октября.

Так, мобильный интернет стабильно отсутствует в центре Пензы (на улицах Суворова, Бакунина, Московской, Кирова, Плеханова, Лермонтова) и частично в разных микрорайонах города.

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета доступны онлайн-платформы, входящие в белый список: «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, Mail.ru, сайт госуслуг, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и личные кабинеты российских операторов связи.