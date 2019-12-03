03.12.2019 | 11:24

Вечером в понедельник, 2 декабря, внимание пензенцев, передвигавшихся по улице Пушкина пешком или на автомобиле, привлек водитель, который пытался проехать по полосе встречного движения.

Инцидент попал на видео, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Что это вообще такое? Время 20:55», - удивился автор ролика.

Кадры запечатлели, как черный автомобиль Hummer то и дело тормозит, желая проехать по части улицы со встречным ему односторонним движением. «Ты куда заехал-то? А? Ты куда заехал-то, говорю?» - спрашивает нарушителя по громкоговорителю водитель машины скорой помощи, остановившейся рядом.

Комментировавшие пост горожане предположили, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии.

«Хаммер головного мозга!», «Типо на хаммере все можно», - заключили некоторые пользователи.

Другие нашли в ситуации повод для шуток и анекдотов: «Просто срочно в магазин нужно именно на этой стороне улицы», «Алло, дорогой, будь осторожен, передали что на твоем пути какой-то псих по встречке едет - Дорогая, их тут сотни!» - посмеялись они.

По сообщениям очевидцев, иномарка зарегистрирована в 95-м регионе (город Грозный, Чеченская Республика. - Прим. ред.). «Он на Володарского тачку долбанул. Походу, уехал дальше куролесить», - отметил пензенец.

Чуть позже горожане написали, что в 22:20 с нарушителем работали сотрудники ДПС. Их слова подтвердил снимок, который был сделан в 21:15 и запечатлел пустую улицу Пушкина, Hummer и патрульный автомобиль, находившиеся на ней.

Фото и видео vk.com/sova_penza.