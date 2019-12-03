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Глас народа | В центре Пензы провалилась попытка водителя проехать по встречке

03.12.2019|11:24
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Вечером в понедельник, 2 декабря, внимание пензенцев, передвигавшихся по улице Пушкина пешком или на автомобиле, привлек водитель, который пытался проехать по полосе встречного движения.

Инцидент попал на видео, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Что это вообще такое? Время 20:55», - удивился автор ролика.

Кадры запечатлели, как черный автомобиль Hummer то и дело тормозит, желая проехать по части улицы со встречным ему односторонним движением. «Ты куда заехал-то? А? Ты куда заехал-то, говорю?» - спрашивает нарушителя по громкоговорителю водитель машины скорой помощи, остановившейся рядом.

Комментировавшие пост горожане предположили, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии.

«Хаммер головного мозга!», «Типо на хаммере все можно», - заключили некоторые пользователи.

Другие нашли в ситуации повод для шуток и анекдотов: «Просто срочно в магазин нужно именно на этой стороне улицы», «Алло, дорогой, будь осторожен, передали что на твоем пути какой-то псих по встречке едет - Дорогая, их тут сотни!» - посмеялись они.

По сообщениям очевидцев, иномарка зарегистрирована в 95-м регионе (город Грозный, Чеченская Республика. - Прим. ред.). «Он на Володарского тачку долбанул. Походу, уехал дальше куролесить», - отметил пензенец.

Чуть позже горожане написали, что в 22:20 с нарушителем работали сотрудники ДПС. Их слова подтвердил снимок, который был сделан в 21:15 и запечатлел пустую улицу Пушкина, Hummer и патрульный автомобиль, находившиеся на ней.

Фото и видео vk.com/sova_penza.

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Гость|03.12.2019 11:42|

Комментарии сотрудников ДПС будут? Лишили данного водителя прав?

Гость|03.12.2019 11:43|

мозгов вообще нет...!!!!

Гость|03.12.2019 11:51|

Откуда?

Гость|03.12.2019 11:52|

дети гор?

Гость|03.12.2019 11:55|

Гость писал(a):

Комментарии сотрудников ДПС будут? Лишили данного водителя прав?
Руководство потом позже подъехало, извинялось...

Гость|03.12.2019 12:01|

Комментарии сотрудников ДПС будут?..Наверняка там дело было так:Кто твой насялника,Я теби запоэмнлэ,ти будэш уволень...

Дмитрий Н. Мотовилов|03.12.2019 12:04|

Свой человек! Назначить депутатом.

Гость|03.12.2019 12:20|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Свой человек! Назначить депутатом.
Взамен повязанного?

Гость|03.12.2019 12:27|

Опущенный водитель был ,петухом он был

Гость|03.12.2019 12:31|

penzainform.ru писал(a):

По сообщениям очевидцев, иномарка зарегистрирована в 95-м регионе (город Грозный, Чеченская Республика. - Прим. ред.). «Он на Володарского тачку долбанул. Походу, уехал дальше куролесить», - отметил пензенец.
Похоже обдолбанный был. Говорят потом номера сняли.

Гость|03.12.2019 12:32|

Ну? А кто нибудь скажет какой результат то? Не снимал только ленивый.... А чем закончилось то...?

Наверное ничем.... Как всегда.

Гость|03.12.2019 12:37|

О, ну тут все понятно. То сосед мой был Сослан Куриплан. Курит все что растёт и сушится, потом чудит. В прошлый раз примерз свистулькой к забору. Кое как оторвали, но не всего. А вчера тем что осталось застрял в тачке пока ехала. Короч ни остановить, ничего не смог. Не курите пацаны, будут пипки целы

Гость|03.12.2019 12:56|

маладэц

Гость|03.12.2019 12:58|

Здорово

Имя: Гость
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