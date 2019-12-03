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Общество | В Пензенском районе пассажирка такси довела водителя до суда

03.12.2019|12:25
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В Пензенском районе местной жительнице удалось взыскать компенсацию морального вреда с водителя такси.

В январе женщина и ее подруги возвращались от другой своей приятельницы и вызвали машину. За ними приехал мужчина на Scoda Rapid.

Во время поездки пассажирки поругались с водителем.

«Он остановил автомобиль, подошел к истице, взял за ворот куртки, вытолкнул из машины и толкнул на землю, причинив физическую боль в результате ушиба пояснично-крестцового отдела позвоночника», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

За это мужчину оштрафовали на 5 000 рублей. Однако потерпевшая решила идти до конца и взыскать с водителя 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Ответчик исковые требования не признал, поскольку не признает себя виновным в совершении административного правонарушения в отношении истицы, пояснил, что не работает в настоящее время, у него на иждивении двое детей и больная мать», - добавили в пресс-службе.

Исследовав все материалы дела, суд пришел к решению удовлетворить требование пострадавшей частично, взыскав в ее пользу 12 000 рублей.

22 сентября прошлого года в Пензе произошел конфликт в другом такси: горожанка отказалась платить за поездку и избила водителя.

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Гость|03.12.2019 12:57|

Сомнительная ситуация ... поди знай кто прав, а кто виноват, но порой обслуга и правда борзая бывает.

Имя: Гость
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