23-летняя наркосбытчица проведет более 6 лет в колонии

11.07.2025 | 19:13

В Пензенском районе 23-летнюю девушку осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В ноябре 2024 года девушка нашла подработку в интернете. Она должна была забирать из тайников партии запрещенных веществ, фасовать и раскладывать их для последующего сбыта.

В марте 2025-го около села Малая Валяевка Пензенского района по координатам, полученным от кураторов, она нашла закладку с наркотиком массой не менее 4,91 грамма, которую принесла к себе в квартиру в Пензе, чтобы разложить по мелким пакетикам.

В апреле девушка намеревалась таким же образом забрать наркотик массой не менее 147,42 грамма на территории Мичуринского сельсовета, но ее задержали полицейские, которые изъяли вещество.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Сотовый телефон, который наркосбытчица использовала при совершении инкриминируемых деяний, конфискован и обращен в собственность государства», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.