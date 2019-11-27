27.11.2019 | 10:39

В Пензе Октябрьский районный суд рассмотрел дело о нападении пассажирки такси на водителя, которое произошло 22 сентября 2018 года.

Иск подал пострадавший от рук женщины таксист. Он указал, что пассажирка нанесла ему ссадины шеи и обоих плеч, а также осыпала оскорблениями в присутствии полицейских. За свои страдания он просил компенсацию в размере 7 000 рублей.

В суде женщина рассказала, что конфликт возник из-за суммы оплаты. Когда автомобиль довез ее до дома, водитель потребовал 500 рублей, которые она отказалась отдать.

По словам горожанки, таксист заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении, поэтому она очень испугалась. Водитель привез ее в отделение полиции и написал заявление. Пассажирка утверждала, что специально побои не наносила, но предположила, что задела таксиста, когда он ее вытаскивал из машины. Женщина также согласилась с тем, что, возможно, допускала нецензурную брань, но не в адрес истца и не оскорбляла его.

Сначала дело рассматривал мировой суд, который оштрафовал пензячку на 5 000 рублей за насильственные действия, причинившие вред здоровью человека.

После этого районный суд удовлетворил иск таксиста. Принимая во внимание причиненные ему нравственные страдания, а также имущественное положение ответчицы и наличие у нее ребенка, служители Фемиды определили размер компенсации морального вреда в сумме 4 500 рублей. Эти деньги будут взысканы с пассажирки в пользу водителя.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.