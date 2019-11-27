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Общество | Пензячка отказалась платить за поездку на такси и избила водителя

27.11.2019|10:39
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В Пензе Октябрьский районный суд рассмотрел дело о нападении пассажирки такси на водителя, которое произошло 22 сентября 2018 года.

Иск подал пострадавший от рук женщины таксист. Он указал, что пассажирка нанесла ему ссадины шеи и обоих плеч, а также осыпала оскорблениями в присутствии полицейских. За свои страдания он просил компенсацию в размере 7 000 рублей.

В суде женщина рассказала, что конфликт возник из-за суммы оплаты. Когда автомобиль довез ее до дома, водитель потребовал 500 рублей, которые она отказалась отдать.

По словам горожанки, таксист заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении, поэтому она очень испугалась. Водитель привез ее в отделение полиции и написал заявление. Пассажирка утверждала, что специально побои не наносила, но предположила, что задела таксиста, когда он ее вытаскивал из машины. Женщина также согласилась с тем, что, возможно, допускала нецензурную брань, но не в адрес истца и не оскорбляла его.

Сначала дело рассматривал мировой суд, который оштрафовал пензячку на 5 000 рублей за насильственные действия, причинившие вред здоровью человека.

После этого районный суд удовлетворил иск таксиста. Принимая во внимание причиненные ему нравственные страдания, а также имущественное положение ответчицы и наличие у нее ребенка, служители Фемиды определили размер компенсации морального вреда в сумме 4 500 рублей. Эти деньги будут взысканы с пассажирки в пользу водителя.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.11.2019 11:14|

лучше бы она 500 рублей ему оплатила

Гость|27.11.2019 11:17|

500 рублей. Она что, с Городища что ли ехала?

Гость|27.11.2019 11:17|

а у таксиста была в салоне на видном месте карточка водителя?

Может и кассовый аппарат был?

И неужели он и налоги платит?

Влепить ему встречный иск за незаконное предпринимательство, чтобы у него автомобиль изъяли при этом!

Гость|27.11.2019 11:18|

Обычная буртасская хамка. Сейчас все таки. Особенно в шубах-гусеницах.

Гость|27.11.2019 11:20|

Гость писал(a):

500 рублей. Она что, с Городища что ли ехала?
С Городища это ты приехал. Или С АрбековЫ. А она ИЗ Городища.

Гость|27.11.2019 11:20|

penzainform.ru писал(a):

заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении
так это же незаконное ограничение свободы, где уголовное дело?

Гость|27.11.2019 11:21|

Гость писал(a):

заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении

так это же незаконное ограничение свободы, где уголовное дело?

Это было в целях задержания правонарушителя. Свои мокрые фантазии можете оставить при себе.

Гость|27.11.2019 11:27|

Таксист - молодец, сдержался. А так сам мог стать преступником, и хрен что докажешь.

Гость|27.11.2019 11:27|

Гость писал(a):

Влепить ему встречный иск за незаконное предпринимательство, чтобы у него автомобиль изъяли при этом!
раз повез в полицию, а не в лес - значит имел право на занятие извозом. или думаете суд бы не выяснил имел он на это право или нет

Гость|27.11.2019 11:45|

Так то, бабоньки, мотайте на ус! ;)

Гость|27.11.2019 11:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
500 рублей. Она что, с Городища что ли ехала?
С Городища это ты приехал. Или С АрбековЫ. А она ИЗ Городища.
Правильно по современным нормам - из ГородищЫ

Гость|27.11.2019 11:53|

Гость писал(a):

а у таксиста была в салоне на видном месте карточка водителя?

Может и кассовый аппарат был?

И неужели он и налоги платит?

Влепить ему встречный иск за незаконное предпринимательство, чтобы у него автомобиль изъяли при этом!

!

Гость|27.11.2019 11:55|

penzainform.ru писал(a):

заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении,
penzainform.ru писал(a):
наличие у нее ребенка
Чего уж бояться, все видала.

Гость|27.11.2019 11:59|

Незнай откуда ехала по Яндексу с утра +200+300, вот и плюсуем к обычной стоимости заказа

Гость|27.11.2019 12:01|

Если в суд подал ,значит все было,а то бы ему штраф тоже выписали.

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Имя: Гость
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