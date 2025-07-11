В п. Земетчино осудили охотника, застрелившего человека

11.07.2025 | 16:38

В Земетчинском районе 25-летнего местного жителя признали виновным в смерти 55-летнего знакомого на охоте.

ЧП случилось 19 января 2025 года в 22-м квартале общедоступного угодья Морсовского лесничества. Оба мужчины пребывали в компании знакомых, при этом младший не имел разрешения на хранение и ношение оружия.

Во время охоты он услышал шорох в кустах, подумал, что там лось, и выстрелил из ружья «ИЖ-К», заряженного патроном 8 мм с картечью, ранив в голову, шею и туловище знакомого, находившегося впереди.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице 25 января.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.