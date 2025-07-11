Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июл 2025|18:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В п. Земетчино осудили охотника, застрелившего человека

Печать
Telegram

В Земетчинском районе 25-летнего местного жителя признали виновным в смерти 55-летнего знакомого на охоте.

ЧП случилось 19 января 2025 года в 22-м квартале общедоступного угодья Морсовского лесничества. Оба мужчины пребывали в компании знакомых, при этом младший не имел разрешения на хранение и ношение оружия.

Во время охоты он услышал шорох в кустах, подумал, что там лось, и выстрелил из ружья «ИЖ-К», заряженного патроном 8 мм с картечью, ранив в голову, шею и туловище знакомого, находившегося впереди.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице 25 января.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте