Из жизни

В Заречном двое юношей обматерили кондуктора

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В Заречном в АО «Автотранс» отметили участившиеся случаи неуважительного отношения горожан к кондукторам в общественном транспорте.

Некоторые пассажиры допускают откровенное хамство, что возмутило руководство предприятия-перевозчика.

«Так, 9 июля двое молодых людей в ответ на просьбу кондуктора освободить ее служебное место в автобусе ответили отказом, сопроводив свои действия обширной ненормативной лексикой. Считаем такое поведение недопустимым и недостойным, требующим порицания и соответствующего воздействия», - сообщается на странице «Автотранса» во «ВКонтакте».

«Мы с пониманием воспринимаем тот факт, что уровень развития, воспитания, восприятия мира и культуры общения некоторых личностей с завышенной самооценкой очень сильно отличается от общепринятого и господствующего у подавляющего большинства зареченцев», - добавили в руководстве предприятия.

Жителей закрытого города призвали проявлять уважение к личному достоинству друг друга.

Кондукторы также способны негативно относиться к пассажирам. Так, в Пензе в апреле от работы отстранили женщину, которая оскорбила горожанина, пытавшего оплатить проезд в автобусе № 70 мелочью.

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