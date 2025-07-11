В Пачелмском районе сын выстрелил из ружья в лицо матери

11.07.2025 | 14:59

В Пачелмском районе осудили 28-летнего местного жителя, который случайно выстрелил в 58-летнюю мать из охотничьего ружья.

В марте этого года сын приехал в гости и родственники решили отметить встречу. Когда спиртное закончилось, молодой мужчина вышел на улицу пострелять из обреза охотничьего ружья, доставшегося ему от умершего отца.

Этот обрез вместе с порохом он незаконно хранил в шкафу зальной комнаты дома.

«Мать пыталась отговорить сына, стала вырывать ружье, схватившись руками за стволы. В результате неосторожного обращения с оружием сын случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо женщины, от которого она скончалась», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Мужчина полностью признал вину. За причинение смерти по неосторожности, незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ суд назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима.