В Пензенской области ограничено посещение лесов

12.07.2025 | 10:07

С пятницы, 11 июля, в Пензенской области действует ограничение посещения лесов из-за высокого риска распространения пожара. О подписании соответствующего приказа сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В лесах запрещено проводить культурно-массовые мероприятия, проезд транспорта закрыт (правило не распространяется на дороги общего пользования и случаи обеспечения охраны).

«Кроме того, ограничено пребывание граждан в лесах, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах», - сообщили в министерстве.

Сотрудники минлесхоза усилят патрулирование, чтобы выявлять и пресекать нарушения законодательства.

С 10 июля в Пензенской области действует особый противопожарный режим в связи с установившейся жаркой и сухой погодой.

Жителям региона запрещается разводить костры и жечь мусор, работать с использованием открытого огня.