03.12.2019 | 09:27

В Пензенской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. С 25 ноября по 1 декабря диагноз поставили 1 860 жителям региона, что почти на 20% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Тем не менее суммарная заболеваемость остается ниже эпидпорога на 24,7%.

По словам представителей регионального управления Роспотребнадзора, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецке, Неверкинском и Камешкирском районах.

В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» услышали 832 человека (за предыдущий аналогичный период - 637).

Кампания по вакцинации против гриппа в регионе продолжается. В рамках национального календаря привито 125 500 детей и 348 200 взрослых, за счет местных источников финансирования - еще 24 775 человек.

Таким образом, привито почти 500 тысяч жителей области из 774 100 запланированных.

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 37,4%», - резюмировали представители Роспотребнадзора.