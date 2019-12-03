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Общество | В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» услышали 832 человека

03.12.2019|09:27
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В Пензенской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. С 25 ноября по 1 декабря диагноз поставили 1 860 жителям региона, что почти на 20% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Тем не менее суммарная заболеваемость остается ниже эпидпорога на 24,7%.

По словам представителей регионального управления Роспотребнадзора, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецке, Неверкинском и Камешкирском районах.

В Пензе за неделю диагноз «ОРВИ» услышали 832 человека (за предыдущий аналогичный период - 637).

Кампания по вакцинации против гриппа в регионе продолжается. В рамках национального календаря привито 125 500 детей и 348 200 взрослых, за счет местных источников финансирования - еще 24 775 человек.

Таким образом, привито почти 500 тысяч жителей области из 774 100 запланированных.

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 37,4%», - резюмировали представители Роспотребнадзора.

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Гость|03.12.2019 09:37|

Неудивительно.

Ведь ставить диагноз "грип" запретили врачам еще пару лет назад.

Гость|03.12.2019 09:53|

А Вы прививайтесь больше

Вы знаете что там в этих прививках?

Реально стадо

Молитесь больше болеть не будете

Надеетесь всё на чудо вакцины

Но с каждым годом всё хуже только

Следующий год ещё мощнее прививка

А следующий мощнее предыдущей

Реакция внутри организма неизвестна

Но половина сразу после прививки болеют

И бегут за лекарствами

Оправдывая реакцию тем что прививка приживается...

Последствия от неё тоже не известны

Ибо пенсий на всех не хватит

Имя: Гость
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