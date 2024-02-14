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Общество

Пензячки с распущенными волосами сильно рискуют в период эпидемии

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Во время роста заболеваемости ОРВИ и гриппом важно соблюдать несколько мер безопасности, чтобы не заразиться. Среди них есть такие, о которых мало кто знает.

Так, в управлении Роспотребнадзора Пензенской области порекомендовали жительницам региона отдавать предпочтение гладким прическам. Оставлять волосы распущенными опасно: если женщина побывала в месте скопления людей, на них могут остаться вирусы. При контакте с лицом увеличивается риск инфицирования.

Также специалисты напомнили о других важных противоэпидемических мерах. Жителям области посоветовали носить медицинские маски и менять их каждые 2-3 часа, мыть руки после каждого посещения общественных мест, перед едой, сразу же после возвращения домой, или использовать антисептики, не прикасаться к лицу грязными пальцами, а при необходимости пользоваться для этого одноразовой бумажной салфеткой.

Кроме того, жителям области лучше не прикасаться к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах. В ведомстве также посоветовали ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за минувшую неделю, с 5 по 11 февраля, выявили 4 087 случаев ОРВИ и гриппа, у 254 пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция.

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