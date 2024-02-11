В Пензе родители жалуются, что вновь не могут привить детей от кори

11.02.2024 | 11:50

Пензенские родители не скрывают своего разочарования и возмущения. Они никак не могут привить детей от кори, паротита и краснухи трехкомпонентной вакциной «Вактривир».

«Горячая линия с президентом: вакцины для детей от кори в достатке! Звоним педиатру чаще, чем маме уже! Вакцины приходило 10 доз, кто был записан на прием, тому и сделали. Ждем полгода и еще пару лет подождем, а вакцины в достатке», - возмутилась одна из матерей в соцсети «ВКонтакте».

Ее слова про 10 доз на район подтвердили участники обсуждения. «Все мамы в поисках», - пишут пользовательницы.

Пензячки советуют друг другу жаловаться в областной минздрав или же писать Президенту РФ.

«В поликлинике на Маяке тоже до сих пор нет прививки от кори. Ревакцинацию должны сделать были еще в августе и до сих пор нет. Либо есть, но говорят, что привозят 10 доз, но только для малышей», «Мы тоже с начала декабря ждем, все никак не дождемся, в интернете смотрела недавно, что в конце декабря привозили, я и минздраву писала. Они мне ответили то, что, да, действительно привозили, но на всех не хватило», «У нас как раз последняя прививка должна была быть от кори, но, увы, она закончилась не вовремя. И медсестра говорила: как она появится, она нам обязательно позвонит, в итоге не позвонила. Теперь не представляю, как будем в мае проходить медосмотр для садика», - посетовали пензячки.

В конце декабря 2023-го в область поступило 2 600 доз «Вактривира». До тех пор его тоже не было, и поставка задерживалась. Это связали с дефицитом куриного яйца, компоненты которого используются для изготовления препарата.

В регионе имеется моновакцина от кори, однако «Вактривир» считается оптимальным решением для детей, поскольку защищает от трех заболеваний сразу и уменьшает нагрузку на иммунную систему малышей.