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Общество | В Пензенской области продолжает расти количество заболевших ОРВИ

25.11.2019|16:03
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области отчиталось о заболеваемости ОРВИ на 47-й неделе года – с 18 по 24 ноября.

За этот период диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 1 565 жителям региона, что на 4,9% больше, чем на минувшей неделе.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 37,1%», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Большое количество заболевших отмечается в Камешкирском районе, Кузнецке, Лопатинском, Неверкинском, Кузнецком, Сосновоборском, Городищенском, Никольском, Земетчинском районах.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,12% совокупного населения и 0,35% детского населения в возрасте до 14 лет», - отметили в ведомстве.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.11.2019 17:00|

penzainform.ru писал(a):

Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,12% совокупного населения и 0,35% детского населения в возрасте до 14 лет», - отметили в ведомстве
А кто с ОРВИ обращается в поликлинику? Разве что маленькие дети, так что грош цена этой статистике.

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