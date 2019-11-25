25.11.2019 | 16:03

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области отчиталось о заболеваемости ОРВИ на 47-й неделе года – с 18 по 24 ноября.

За этот период диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 1 565 жителям региона, что на 4,9% больше, чем на минувшей неделе.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 37,1%», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Большое количество заболевших отмечается в Камешкирском районе, Кузнецке, Лопатинском, Неверкинском, Кузнецком, Сосновоборском, Городищенском, Никольском, Земетчинском районах.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,12% совокупного населения и 0,35% детского населения в возрасте до 14 лет», - отметили в ведомстве.