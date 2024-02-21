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Общество

В Пензенской области еще 437 человек заразились гриппом

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В Пензенской области постепенно снижается заболеваемость населения вирусными инфекциями. За неделю с 12 по 18 февраля в регионе выявили 3 699 случаев ОРВИ, что на 9,5% меньше, чем на предыдущей неделе (4 087).

Конкретно в Пензе зафиксировали 1 716 зараженных. Этот показатель также ниже прошлого (1 952).

«Зарегистрировано 437 случаев гриппа (было 698. - Прим. ред.) на всех территориях области, в Кузнецке и Пензе», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За тот же период еще у 258 человек был выявлен коронавирус. 80 заразившимся потребовалась госпитализация, 55 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти.

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в управлении.

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