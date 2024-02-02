Пензенцам лучше не ходить в приемное отделение без веских причин

02.02.2024 | 21:04

Пензенцам, не нуждающимся в экстренной помощи, стоит воздержаться от похода в приемный покой. Такой совет дали специалисты городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в телеграм-канале.

По словам медиков, каждый час около 10 бригад привозят в больницу людей, которым требуется немедленный осмотр.

«Большая доля из количества всех обратившихся за помощью пациентов - это самообращения. В редких случаях это действительно оправданно. Но чаще всего люди идут в приемный покой как в поликлинику, и это недопустимо!» - предупреждают специалисты.

От похода без особых причин стоит отказаться еще из-за напряженной эпидемиологической ситуации. В регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

С 22 по 28 января во всех районах региона, а также в Пензе и Кузнецке зарегистрировали 1 083 случая гриппа (неделей ранее было 1 420).