В Пензенской области зафиксировали подъем уровня заболеваемости

06.03.2024 | 15:28

В Пензенской области зарегистрирован подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Об эпидемиологической ситуации рассказали в среду, 6 марта, специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю с 26 февраля по 3 марта выявили 3 745 случаев ОРВИ, что на 19,2% больше, чем за аналогичный предыдущий период (3 143). 2 003 из них - в Пензе (было 1 334).

У 320 жителей области подтвердился грипп (было 243).

Кроме того, у 313 человек обнаружен коронавирус. 120 зараженных госпитализировали, 3 пациента скончались, уточняется на портале «Объясняем.рф».

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - пояснили в Роспотребнадзоре.