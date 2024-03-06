В Пензенской области зафиксировали подъем уровня заболеваемости

В Пензенской области зарегистрирован подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Об эпидемиологической ситуации рассказали в среду, 6 марта, специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю с 26 февраля по 3 марта выявили 3 745 случаев ОРВИ, что на 19,2% больше, чем за аналогичный предыдущий период (3 143). 2 003 из них - в Пензе (было 1 334).
У 320 жителей области подтвердился грипп (было 243).
Кроме того, у 313 человек обнаружен коронавирус. 120 зараженных госпитализировали, 3 пациента скончались, уточняется на портале «Объясняем.рф».
«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - пояснили в Роспотребнадзоре.
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