Сетевое издание|18+|Среда|6 мар 2024|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области зафиксировали подъем уровня заболеваемости

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области зарегистрирован подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Об эпидемиологической ситуации рассказали в среду, 6 марта, специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю с 26 февраля по 3 марта выявили 3 745 случаев ОРВИ, что на 19,2% больше, чем за аналогичный предыдущий период (3 143). 2 003 из них - в Пензе (было 1 334).

У 320 жителей области подтвердился грипп (было 243).

Кроме того, у 313 человек обнаружен коронавирус. 120 зараженных госпитализировали, 3 пациента скончались, уточняется на портале «Объясняем.рф».

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - пояснили в Роспотребнадзоре.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте