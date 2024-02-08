В Пензе отметили рост заболеваемости микст-инфекцией

08.02.2024 | 17:43

Врачи областного центра специализированных видов медпомощи отметили, что среди жителей региона растет заболеваемость микст-инфекцией. То есть у пациента выявляют грипп А и коронавирус.

Такое сочетание, по словам специалистов, представляет серьезную угрозу.

«В нашем центре находятся около 100 пациентов с разной степенью тяжести ковида», - сообщается в группе медучреждения соцсети «ВКонтакте». Пост появился в четверг, 8 февраля.

Сотрудники центра утверждают, что неверно сравнивать коронавирус, который распространялся в области в 2020 году, и тот, которым пензенцы заражаются сейчас. Это по-прежнему смертельно опасная инфекция.

«Тем не менее, вопреки расхожему мнению, отмечу, что на настоящий момент осложнений, связанных с развитием пневмонии, стало заметно меньше», - рассказала врач-инфекционист Лариса Балдина.

В группе риска развития осложнений - жители региона старше 65 лет. Сейчас примерно 60-70% пациентов, проходящих лечение в центре, - люди именно этого возраста.

Врачи посоветовали пензенцам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении общественных мест и при поездках в транспорте.

Ранее стало известно, что за неделю, с 29 января по 4 февраля, в Пензенской области подтвердили 910 случаев гриппа и 246 - коронавирусной инфекции.