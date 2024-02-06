Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|21:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За неделю у 910 жителей Пензенской области выявили грипп

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области на прошедшей неделе, с 29 января по 4 февраля, наблюдался небольшой спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. За это время зарегистрировали 4 167 случаев - на 11,2% меньше, чем за предыдущие 7 дней.

25,1% заболевших - это дети.

Всего в области выявлено 3 257 пациентов с ОРВИ и 910 - с гриппом.

«Относительно высокий уровень заболеваемости регистрировался на следующих административных территориях региона: Башмаковский, Сердобский, Мокшанский, Нижнеломовский, Лунинский, Пачелмский, Колышлейский, Бековский, Шемышейский районы, Пенза», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В областном центре зафиксировали 1 828 случаев ОРВИ и гриппа - на 13,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что с 29 января по 4 февраля в регионе подтвердилось 46 случаев коронавирусной инфекции - на 13 меньше, чем неделей ранее. Госпитализирован 81 человек, выписали 135, скончались 7.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте