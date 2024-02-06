За неделю у 910 жителей Пензенской области выявили грипп

06.02.2024 | 17:38

В Пензенской области на прошедшей неделе, с 29 января по 4 февраля, наблюдался небольшой спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. За это время зарегистрировали 4 167 случаев - на 11,2% меньше, чем за предыдущие 7 дней.

25,1% заболевших - это дети.

Всего в области выявлено 3 257 пациентов с ОРВИ и 910 - с гриппом.

«Относительно высокий уровень заболеваемости регистрировался на следующих административных территориях региона: Башмаковский, Сердобский, Мокшанский, Нижнеломовский, Лунинский, Пачелмский, Колышлейский, Бековский, Шемышейский районы, Пенза», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В областном центре зафиксировали 1 828 случаев ОРВИ и гриппа - на 13,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что с 29 января по 4 февраля в регионе подтвердилось 46 случаев коронавирусной инфекции - на 13 меньше, чем неделей ранее. Госпитализирован 81 человек, выписали 135, скончались 7.