В Пензенской области снижается число случаев гриппа

13.02.2024 | 17:06

В Пензенской области за минувшую неделю, с 5 по 11 февраля, выявили 4 087 случаев ОРВИ и гриппа, что на 1,9% меньше, чем за предыдущую неделю (4 167).

24,2% заболевших - это дети, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировали 3 389 пациентов с ОРВИ и 698 - с гриппом. На предыдущей неделе респираторной инфекцией заразились 3 257 жителей региона, 910 - гриппом.

«Относительно высокий уровень заболеваемости регистрировался на следующих административных территориях региона: Пачелмский, Башмаковский, Лунинский, Мокшанский, Сердобский, Нижнеломовский, Шемышейский, Вадинский, Колышлейский районы, Пенза», - сообщили в ведомстве.

В Пензе за неделю выявили 1 952 случая ОРВИ и гриппа - это на 124 больше, чем в предыдущие 7 дней.

Специалисты призвали пензенцев использовать маски в общественных местах, тщательно и часто мыть руки, избегать посещения мест массового скопления людей.