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Общество

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 15%

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В Пензенской области на минувшей неделе, с 4 по 10 марта, уменьшилось число заражений ОРВИ и гриппом на 15,7%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области зарегистрировали 3 156 случаев респираторной инфекции и гриппа (с 26 февраля по 3 марта было 3 745).

«Относительно высокий уровень заболеваемости регистрировался на следующих административных территориях региона: Шемышейский, Мокшанский, Нижнеломовский, Башмаковский, Лопатинский, Сердобский, Колышлейский, Лунинский, Кузнецкий, Бековский районы, Пенза», - отметили специалисты.

Грипп подтвердился у 203 жителей области (у 320 – с 26 февраля по 3 марта). 310 пациентам поставили диагноз «коронавирусная инфекция» (было 313).

В Пензе с признаками ОРВИ к медикам обратились 1 367 человек (2 003 - неделей раньше).

«Соблюдайте масочный режим, особенно в общественных местах, тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - напомнили пензенцам в управлении.

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