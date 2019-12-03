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Общество | В Пензе амбулаторную помощь врачей можно будет получить днем и ночью

03.12.2019|14:25
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Во вторник, 3 декабря, в Пензе губернатор Иван Белозерцев оценил степень готовности круглосуточного центра неотложной медицинской помощи на улице Пионерской, 4.

В здании началась отделка помещений. Планируется, что уже к концу декабря медики будут работать в обновленных условиях.

На первом этаже расположится травмпункт, рентген, ЭКГ, лаборатория для забора анализов крови.

На втором этаже будет размещена неотложная медицинская помощь терапевтов и стоматологов и организован единый диспетчерский центр, откуда станут распределяться вызовы на дом.

Осматривая обновляемые помещения, глава региона отметил хороший темп работ и их высокое качество.

«Это будет первый в регионе круглосуточный центр неотложной помощи. В него можно будет обращаться в любое время дня и ночи. К примеру, человек вернулся с работы домой поздно и плохо себя почувствовал. Поликлиника уже закрыта, а недомогание не настолько сильное, чтобы вызывать скорую помощь. В этом случае он может обратиться в центр и амбулаторно получить квалифицированную помощь специалиста», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|03.12.2019 14:42|

а к неврологу запись только на март

Гость|03.12.2019 15:28|

Гость писал(a):

а к неврологу запись только на март
На МРТ запись ... сказали без денег особо не приходить.

Гость|03.12.2019 15:30|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 3 декабря, в Пензе губернатор Иван Белозерцев оценил степень готовности круглосуточного центра неотложной медицинской помощи на улице Пионерской, 4.
))))))))))))Ну это ........Для тех кто может быть не знает ,что эта больница раньше до так называемой реформы/оптимизации затеянной "эффективными" манагерами была Больницей скорой помощи (городская) с круглосуточным режимом работы.

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