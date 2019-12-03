03.12.2019 | 14:25

Во вторник, 3 декабря, в Пензе губернатор Иван Белозерцев оценил степень готовности круглосуточного центра неотложной медицинской помощи на улице Пионерской, 4.

В здании началась отделка помещений. Планируется, что уже к концу декабря медики будут работать в обновленных условиях.

На первом этаже расположится травмпункт, рентген, ЭКГ, лаборатория для забора анализов крови.

На втором этаже будет размещена неотложная медицинская помощь терапевтов и стоматологов и организован единый диспетчерский центр, откуда станут распределяться вызовы на дом.

Осматривая обновляемые помещения, глава региона отметил хороший темп работ и их высокое качество.

«Это будет первый в регионе круглосуточный центр неотложной помощи. В него можно будет обращаться в любое время дня и ночи. К примеру, человек вернулся с работы домой поздно и плохо себя почувствовал. Поликлиника уже закрыта, а недомогание не настолько сильное, чтобы вызывать скорую помощь. В этом случае он может обратиться в центр и амбулаторно получить квалифицированную помощь специалиста», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.