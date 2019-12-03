03.12.2019 | 11:18

Прокурорская проверка, проведенная в Лопатинской участковой больнице, выявила нарушения в сфере обеспечения социально незащищенных категорий граждан необходимыми лекарствами.

Установлено, что жительница района - инвалид I группы, страдающая онкологическим заболеванием, имеет право на бесплатное обеспечение препаратом «Иресса». Тем не менее женщина с апреля не получала лекарство.

«Прокурор района внес представление главному врачу больницы. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Пациентка обеспечена необходимым лекарственным препаратом», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее прокуратура выявила аналогичное нарушение по жалобе жителя Кузнецка, мать которого вынуждена была три месяца самостоятельно покупать дорогое лекарство, хотя должна была получать его бесплатно. После вмешательства прокурора пациентку обеспечили лекарством.