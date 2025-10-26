Владимир Путин высказался о продолжении СВО

26.10.2025 | 10:50

Специальная военная операция продолжится. Об этом заявил Президент России Владимир Путин при посещении одного из пунктов управления объединенной группировки войск, действующей в зоне СВО. Кадры с совещания в воскресенье, 26 октября, опубликовал Telegram-канал Кремля.

Глава государства отметил, что впереди - большая, сложная работа по ликвидации вооруженных формирований противника.

«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральный штабом Вооруженных Сил», - отметил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей, как всегда, является обеспечение сохранности жизней российских военнослужащих.

Также президент напомнил о минимизации напрасных жертв среди украинских бойцов: нужно обеспечить им возможность сдаться в плен.

Как уже сообщалось, Владимир Путин призвал не приурочивать взятие тех или иных населенных пунктов к определенным датам.