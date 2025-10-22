Жители дома на Маяке добились отопления через прокуратуру

22.10.2025 | 11:45

Жители многоквартирного дома № 11 на улице Фабричной в Пензе (мкр Маяк) смогли добиться подачи отопления, только обратившись в прокуратуру.

Люди пожаловались в надзорный орган, что батареи в их доме холодные уже не одну неделю. Проверка показала: причиной отсутствия отопления является поломка насоса. Никаких мер по его замене либо ремонту не принималось.

«Прокурором [Железнодорожного] района незамедлительно проведено оперативное совещание с участием представителей управляющей компании, Управления ЖКХ г. Пензы и администрации города. Руководителю управляющей компании внесено представление», - сообщили в областной прокуратуре.

После этого ситуация сразу улучшилась: в доме появилось отопление.

В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал 25 сентября.