У пензенцев планируют изъять 149 жилых помещений и 6 участков

26.10.2025 | 11:23

В Пензе решили изъять для муниципальных нужд ряд объектов недвижимости. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

Речь идет о шести земельных участках:

- на ул. Куйбышева, 7;

- в 3-м Подгорном проезде, 13;

- на ул. Столярной, 8;

- на ул. Мебельной, 63;

- на ул. Пригородной, 5;

- на ул. Аустрина, 37.

Также в списке одно нежилое помещение (ул. Куйбышева, 7, пом. 1) и 149 жилых:

- на ул. Куйбышева, 7, квартиры 1-8, 10-12;

- в 3-м Подгорном проезде, 13, квартиры 2-10;

- на ул. Столярной, 8, квартиры 1-16;

- на ул. Мебельной, 63, квартиры 3, 3 (ком. 1), 6-8, 10, 12;

- на ул. Пригородной, 5, квартиры 1, 1а, 2-12;

- на ул. Аустрина, 37, комнаты в бывшем общежитии;

- на ул. Пограничной / в Пограничном проезде, 39/5, квартиры 1, 3-5, 7, 9, 15 и др. помещения.

Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения и направить правообладателям соглашения об изъятии недвижимости.

Ранее сообщалось, что на улице Декабристов (она располагается рядом с лицеем № 29) у собственников изымут три жилых дома для нужд города.