27 октября синоптики обещают день без осадков

26.10.2025 | 15:15

27 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут 0...+5 градусов, местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +7...+12, но туман сохранится. К ночи на вторник температура опустится до +1...+6 градусов и пойдет дождь.

На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в начале рабочей недели в регионе восстановится влияние поля повышенного атмосферного давления.

В старину подмечали: если 27 октября на улице много грязи, то зима должна установиться через 4 недели.