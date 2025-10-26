Отключение света в Пензе: список адресов на 27 октября

26.10.2025 | 12:46

В понедельник, 27 октября, в домах некоторых пензенцев отключат электричество. Причина - проведение планового ремонта на сетях.

По данным ресурсников, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30 света не будет на ул. Пушанина, 9, 20.

С 8:00 до 15:00 по адресам:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 16:30 электричество будет отсутствовать

- на ул. Гоголя, 15/13а, 19, 19а, 23, 24, 32-39, 42-50 (четные), 50а;

- на ул. Чкалова, 1-4, 6, 15а, 16, 17, 18, 24.

С 13:00 до 15:00 свет отключат по адресам:

- 2-я ул. Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17;

- 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- пр-д Седова, 5-9, 20;

- ул. Седова, 1-19.

27 и 28 октября с 8:30 до 16:00 света не будет по адресам:

- пр-д Орджоникидзе;

- ул. Орджоникидзе;

- ул. 1-й, 2-й Порядок;

- ул. Свободы;

- 1-й пр-д Серова;

- пр-д Серова;

- ул. Серова;

- ул. Хользунова.

В период с 27 по 31 октября с 8:30 до 16:00 подачу электроэнергии станут приостанавливать по адресам:

- пр-д Водопьянова, 2-19;

- ул. Водопьянова, 3-11 (нечетные), 12-16, 18-26 (четные), 32, 34;

- ул. Красная, 2-12 (четные), 16;

- ул. Кутузова, 1-18;

- ул. Ново-Тамбовская, 1-3, 3а, 5, 7;

- пер. Первомайский, 1, 1Б, 2, 2а, 4;

- ул. Тамбовская, 1г, 1д, 1и, 2-10 (четные), 14-17, 19, 19а, 19Б.