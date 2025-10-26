Общество

На Тропе здоровья в Пензе установят дополнительные скамейки

Пензенцы, жаловавшиеся на небольшое количество скамеек на Тропе здоровья, оказались услышаны. В 2026 году в прогулочной зоне все-таки появятся новые лавочки.

«Приобретение дополнительных скамеек для установки на Тропе здоровья запланировано на 2026 год», - сообщили в городском управлении культуры в ответ на комментарии пользователей во «ВКонтакте».

Обновление территории началось во второй половине 2024 года и закончилось в июне 2025-го. На благоустройство было выделено 100 млн рублей.

Уже в июне горожане пожаловались, что им не хватает сидячих мест. «Все сделано красиво и аккуратно, но очень мало скамеек. От «Самовара» до спортивной площадки всего ОДНА скамейка. На спортивной площадке 2 скамейки. Итого 3. Это очень мало. Присесть отдохнуть практически негде, все время на ногах», - написал один из пензенцев на странице губернатора во «ВКонтакте».

Тогда на обращение отреагировал представитель управления капитального строительства.

«На пешеходной тропе установлены 6 новых лавочек вместе с урнами, на тех же местах, где они располагались до ремонта», - сообщил он.

