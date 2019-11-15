15.11.2019 | 16:38

В прокуратуру Кузнецка обратился местный житель, мать которого страдает онкологическим заболеванием. По его жалобе была проведена проверка в Кузнецкой межрайонной больнице.

Оказалось, что женщина, имеющая законное право бесплатно получать дорогое лекарство, три месяца самостоятельно покупала препарат.

Как выяснилось, больница нарушила правила подачи заявки в региональный минздрав. После вмешательства прокурора пациентку обеспечили лекарством.

«Сотрудник лечебного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.