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Общество | Из-за волокиты в больнице кузнечанка не получала бесплатное лекарство

15.11.2019|16:38
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В прокуратуру Кузнецка обратился местный житель, мать которого страдает онкологическим заболеванием. По его жалобе была проведена проверка в Кузнецкой межрайонной больнице.

Оказалось, что женщина, имеющая законное право бесплатно получать дорогое лекарство, три месяца самостоятельно покупала препарат.

Как выяснилось, больница нарушила правила подачи заявки в региональный минздрав. После вмешательства прокурора пациентку обеспечили лекарством.

«Сотрудник лечебного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.11.2019 17:08|

Деньги-то вернут?

Имя: Гость
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