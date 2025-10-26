В Пензенской области вырос коммерческий пассажиропоток

26.10.2025 | 14:02

В Пензенской области на 1 000 жителей приходится 98 автобусов, что больше среднероссийского показателя (92). Данные на конец 2024 года Пензастат озвучил в воскресенье, 26 октября, когда отмечается День автомобилиста.

Специалисты отметили, что именно автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения.

По их словам, в 2024-м в регионе вырос коммерческий пассажиропоток. За год автобусы общего пользования перевезли 62,9 млн человек, это на 5,8 млн больше, чем в 2023-м.

«Пассажирооборот увеличился на 5,3% и составил 909 млн пассажиро-километров (единица измерения, равная произведению количества людей на расстояние их перевозки. - Прим. ред.)», - уточнили в Пензастате.

При этом в основном жители региона (69,8%) перемещались по внутригородским маршрутам.