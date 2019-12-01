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Общество | Губернатор поделился в Instagram впечатлениями от фильма о ветеране

01.12.2019|13:15
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Губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками впечатлениями от просмотра фильма «Сто шагов».

«На одном дыхании, с душевным трепетом и слезами на глазах посмотрел. Уверен, эта короткометражка никого не оставит равнодушным. Фильм пронзительный, искренний крик души, обращенный ко всем нам», - написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram в воскресенье, 1 декабря.

«Сто шагов» снят по мотивам рассказа Александра Андрющенко и повествует о ветеране Великой Отечественной войны, который накануне Дня Победы захватил отделение «Сбербанка России», взяв заложников.

«Смотрите и чувствуйте, что значат Память, Честь, Совесть, Достоинство для нас, Россиян! И гордитесь, если на своей щеке заметите скатившуюся слезу!» - добавил губернатор.

Глава региона отметил, что полная версия фильма находится в свободном доступе в интернете.

Источник — фото, видео ivan_belozercev_penza, instagram.com
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Гость|01.12.2019 13:30|

А как же впечатление об Вдонине и очередной коммунальной аварии-потопе на Циолковского (которую тут проигнорировали!).Поиграл,пострелял,потрындел,поиграл,поиграл,кино посмотрел,А РАБОТАТЬ КОГДА?Где реальные дела по вашим обещаниям народу???

Гость|01.12.2019 13:32|

Патриотичненько.

Гость|01.12.2019 13:33|

И гордитесь, если на своей щеке заметите скатившуюся слезу!»////

Может быть "не стыдитесь"? Вроде как слезами не гордятся.

Имя: Гость
Комментарий:

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