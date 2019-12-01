01.12.2019 | 13:15

Губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками впечатлениями от просмотра фильма «Сто шагов».

«На одном дыхании, с душевным трепетом и слезами на глазах посмотрел. Уверен, эта короткометражка никого не оставит равнодушным. Фильм пронзительный, искренний крик души, обращенный ко всем нам», - написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram в воскресенье, 1 декабря.

«Сто шагов» снят по мотивам рассказа Александра Андрющенко и повествует о ветеране Великой Отечественной войны, который накануне Дня Победы захватил отделение «Сбербанка России», взяв заложников.

«Смотрите и чувствуйте, что значат Память, Честь, Совесть, Достоинство для нас, Россиян! И гордитесь, если на своей щеке заметите скатившуюся слезу!» - добавил губернатор.

Глава региона отметил, что полная версия фильма находится в свободном доступе в интернете.