29.11.2019 | 14:41

В четверг, 28 ноября, в Железнодорожном районе Пензы прошел рейд по торговым точкам. Комиссия, в которую входили представители администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили магазины и отделы, торгующие товарами для курения, с целью выявления продажи снюса и насвая.

В табачном отделе торгового центра «Семейный» на улице Антонова участники рейда совершили контрольную закупку жевательной смеси. Вещество отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

«По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение в рамках административного законодательства», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Часть 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ гласит: «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 7 000 до 12 000 рублей; на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей».

Тем не менее снюс пока не внесен в перечень запрещенных веществ. Сосательный табак в последнее время получил широкое распространение у школьников. В пятницу, 29 ноября, эта тема обсуждалась на сессии Пензенской городской думы. Поступило предложение обратиться в Заксобр с просьбой инициировать запрет снюса на федеральном уровне. По словам главы города Владимира Мутовкина, эта же тема будет обсуждаться на круглом столе, который состоится на следующей неделе.