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Общество | В пензенском торговом центре изъяли из продажи сосательный табак

29.11.2019|14:41
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В четверг, 28 ноября, в Железнодорожном районе Пензы прошел рейд по торговым точкам. Комиссия, в которую входили представители администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили магазины и отделы, торгующие товарами для курения, с целью выявления продажи снюса и насвая.

В табачном отделе торгового центра «Семейный» на улице Антонова участники рейда совершили контрольную закупку жевательной смеси. Вещество отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

«По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение в рамках административного законодательства», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Часть 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ гласит: «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 7 000 до 12 000 рублей; на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей».

Тем не менее снюс пока не внесен в перечень запрещенных веществ. Сосательный табак в последнее время получил широкое распространение у школьников. В пятницу, 29 ноября, эта тема обсуждалась на сессии Пензенской городской думы. Поступило предложение обратиться в Заксобр с просьбой инициировать запрет снюса на федеральном уровне. По словам главы города Владимира Мутовкина, эта же тема будет обсуждаться на круглом столе, который состоится на следующей неделе.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|29.11.2019 15:14|

а лизательный табак еще не изъяли?

Гость|29.11.2019 15:16|

Активнее этим нужно заниматься !

Просьба граждан сообщать где сей яд распространяют!

Гость|29.11.2019 15:17|

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее снюс пока не внесен в перечень запрещенных веществ. Сосательный табак в последнее время получил широкое распространение у школьников
Как со спайсами? Продавали везде,загубили тысячи молодёжи и только потом приняли закон.

Гость|29.11.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 7 000 до 12 000 рублей; на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей».
Очень маленькие штрафы !!!

2000р это 6 банок ! 2 часа торговли. Штрафы нужно увеличить как минимум в 10 раз ! В отдельных случаях заводить уголовные дела !

То прямо смех !

Гость|29.11.2019 15:21|

Скоро кокаин на вес продавать будут ,как муку.Молодёжь травят отравой и как-будто всё в порядке вещей.

Гость|29.11.2019 15:44|

В красное белое продается открыто все

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