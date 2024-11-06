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Общество

Полиция проверила сотни точек во время масштабного рейда «Улица»

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В Пензенской области подвели итоги масштабной профилактической операции «Улица», в которой было задействовано более 600 полицейских, 75 представителей народных дружин и казачества.

Они проверили 100 с лишним квартир-притонов, 190 точек сбора пьяных компаний, 216 мест концентрации подростков, а также различные питейные заведения и объекты с массовым пребыванием людей.

Полиция проверила сотни точек во время масштабного рейда «Улица»

На дому навестили более 200 человек, состоящих под административным надзором, 221 несовершеннолетнего, находящегося на учете в ПДН, 272 ранее судимых граждан, 148 лиц, склонных к семейно-бытовому дебоширству. Проверяли также автотранспорт.

Полиция проверила сотни точек во время масштабного рейда «Улица»

«За время мероприятий сотрудниками полиции составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях, выявлено 36 преступлений», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Андрей Гаврюшин.

Полиция проверила сотни точек во время масштабного рейда «Улица»

Кроме того, в рамках «Улицы» удалось задержать жителя Пензы, который скрывался от органов следствия и находился в федеральном розыске.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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